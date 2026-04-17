ندوة تعريفية بجامعة العاصمة عن المنح والبرامج الدراسية بالفنون

حسام الفقي

ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة العاصمة ندوة تعريفية بعنوان: المنح والبرامج الدراسية بمجال الفنون المقدمة من هيئة فولبرايت للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستعرض فرص المنح الدراسية، وبرامج التبادل الأكاديمي، والتعاون الدولي في المجالات الفنية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين والباحثين للانخراط في بيئات تعليمية وفنية عالمية.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور/ السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور/ عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وباستضافة كلية الفنون الجميلة، وذلك تحت إشراف الدكتور/ ياسر السيد، عميد الكلية، وتنظيم  الدكتورة/ أمنية يحيي، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور/ السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، حرص الجامعة على دعم الانفتاح على النظم التعليمية العالمية، خاصة في المجالات الإبداعية، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي في تخصصات الفنون، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق الإبداعية الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الفنون والتصميم.

كما يشير الدكتور/ عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية دعم الباحثين والمبدعين في المجالات الفنية، وتعظيم الاستفادة من فرص المنح الدولية، بما يسهم في تطوير البحث الفني والتطبيقي، وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى الإنتاج الأكاديمي والإبداعي للجامعة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في ضوء توجه قطاع الدراسات العليا والبحوث نحو تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من الوصول إلى فرص التعليم الدولي، والمشاركة في برامج التبادل الثقافي، وبناء شراكات أكاديمية وفنية مستدامة مع المؤسسات العالمية.

وتُنظم الندوة من خلال قطاع الدراسات العليا متمثل في مكتب العلاقات الدولية، حيث تتضمن عرضًا متكاملًا لبرامج فولبرايت في مجال الفنون، والتي تشمل: المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وبرامج الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وفرص التبادل الثقافي والفني، بالإضافة إلى برامج ما بعد الدكتوراه، مع توضيح آليات التقديم، ومتطلبات القبول، ومعايير التقييم.

وتُقام الندوة تحت إشراف الدكتورة/ إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية، في إطار جهود المكتب لتعزيز الحضور الدولي للجامعة، وتوفير منصة تفاعلية تدعم المبدعين والباحثين في التعرف على فرص التعاون الدولي، وبناء مسارات أكاديمية ومهنية ذات طابع عالمي.

وتستهدف الندوة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب البكالوريوس (الفرقة النهائية)، بالإضافة إلى جميع المهتمين بالمجالات الفنية وفرص الدراسة الدولية.

📅 موعد الندوة: الاثنين 20 أبريل 2026
🕙 الوقت: 11 صباحاً
📍 المكان: كلية الفنون الجميلة – الزمالك

وتؤكد جامعة العاصمة، من خلال هذه الفعالية، التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجالات الفنية، ودعم الإبداع والابتكار، وتمكين كوادرها الأكاديمية من المنافسة في البيئات التعليمية والفنية العالمية.

