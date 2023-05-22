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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد أحمد بغدودة: معرفش ابني فين.. وأنا سواق "توك توك" وبصرف عليه مش من ملاليم اتحاد المصارعة

أحمد فؤاد بغدودة
أحمد فؤاد بغدودة

أثار هروب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والمقامة في تونس خلال الفترة ما بين 15 وحتى 21 من مايو الجاري وروبه بعدها من معسكر المنتخب.

ويشار إلى أن أحمد فؤاد بغدودة هرب من معسكر منتخب مصر في بطولة إفريقيا بتونس، وذهب إلى أحد الدول الأوروبية بعد ساعات من تحقيقه ميدالية فضية في البطولة.

وحول هذا الأمر، أوضح والد اللاعب في تصريحات: "أود أن أوضح أن نجلي ليس هاربا، أنا لم أتواصل معه حتى هذه اللحظة، ولكن هو تعرض لضغوطات من اتحاد المصارعة لا أحد يستطيع تحملها، فهو بطل ولديه طموحات كبيرة لكنه كان يتم معاملته بشكل سيء من مدرب المنتخب والاتحاد".

وتابع في حديثه: "ابني مكنش عنده حذاء ويقوم باستعارة أحذية زملائه، وظل 12 عاما لم يتقاض أي (مليم) من اتحاد المصارعة، وأنا اللي كنت بصرف عليه من مالي الخاص، رغم أنني سائق "توك توك".

وواصل: " بعد 12 سنة، بدأ أحمد يتقاضى راتب 2200 جنيه فقط من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الرياضة منذ شهرين فقط وهو لا يكفي أي شيء".

وأوضح: "كان من المفترض أن يحصل ابني على مبلغ 16 ألف جنيه من اتحاد المصارعة منذ عام، ولكنه فوجيء بخصم 14800 جنيه ضرائب وحصل على 1200 جنيه فقط ".

وحول أنباء هروبه، أشار والد اللاعب قائلا: "أحمد معه تأشيرة سفر لأوروبا منذ مارس الماضي، وكان هناك في كرواتيا منذ فترة يشارك في بطولة التصنيف العالمي بصحبة مدربه فقط، وكان  سهل عليه يهرب ولم يعرف أحد شيئا، فهو ليس هاربا هو فقط يحلم بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر".

وأضاف: "ابني شارك في بطولة إفريقيا الأخيرة بتونس واتصاب في أول مباراة، وعانى من تورم على إثرها، لكنه أصر على اللعب وبالفعل حقق ميدالية فضية".

وأتم حديثه قائلا: "أقول لابني.. مصر أولى بك من أي مكان، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمه".

أحمد فؤاد أحمد فؤاد بغدودة للمصارعة الرومانية منتخب مصر بطولة إفريقيا وتونس

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