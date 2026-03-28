محافظ أسوان يشيد بالدور الوطنى والإنسانى لإنهاء الإجراءات التجنيدية لـ130 طالبا من ذوى الإعاقة

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم وتمكين ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتعزيز مظلة الحماية والرعاية المقدمة لهم، أشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية، وهو ما يتجسد أيضاً فى إدارة التجنيد والتعبئة، التى تقدم خدماتها المجتمعية للفئات المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ أسوان للجان الطبية والتجنيدية المتخصصة برئاسة العميد أسامة حمد الله شحات، مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، حيث تم إيفاد هذه اللجان إلى نادى أسوان الرياضى لمقابلة 130 من طلاب مدارس التربية الخاصة والجامعة ودور الرعاية من ذوى الهمم بمختلف الإعاقات من مواليد 2007 وما قبلها.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء الإجراءات التجنيدية لهم فى أماكن تواجدهم بأسوان، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال والسفر تمهيداً لمنحهم الإعفاءات النهائية من التجنيد، وذلك فى إطار رؤية الدولة لدمجهم مجتمعياً وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.

اللجان الطبية

والتقى المحتفظ أبناءه من ذوى الإعاقة، بحضور المستشار الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان الرياضى، والمقدم محمد حمدى، رئيس قسم تجنيد وتعبئة أسوان، فضلاً عن الدكتور ربيع أبو يوسف، مدير مديرية التربية والتعليم، وزياد ياسين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عبد العليم، مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم ورئيس لجنة الدمج التعليمى، وهانم فتحى، مدير مكتب قادرون بإختلاف .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرات تعكس بوضوح الدور المتكامل للقوات المسلحة فى خدمة المجتمع، إلى جانب مهامها الوطنية من خلال تقديم خدمات جماهيرية فعالة فى مختلف القطاعات، وبما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وقال محافظ أسوان إن هذه المبادرة تأتى أيضاً فى سياق جهود الدولة المستمرة لدعم ذوي الهمم، وتوفير جميع أوجه الرعاية والتيسيرات اللازمة لهم، وأن الدفع بلجان طبية متخصصة للكشف على المستفيدين يعكس حرص الجهات المعنية على تقديم خدمة لائقة ومتكاملة.