محافظات

محافظ أسوان يشيد بالدور الوطنى والإنسانى لإنهاء الإجراءات التجنيدية لـ130 طالبا من ذوى الإعاقة

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح بوجى

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم وتمكين ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتعزيز مظلة الحماية والرعاية المقدمة لهم، أشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية، وهو ما يتجسد أيضاً فى إدارة التجنيد والتعبئة، التى تقدم خدماتها المجتمعية للفئات المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ أسوان للجان الطبية والتجنيدية المتخصصة برئاسة العميد أسامة حمد الله شحات، مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، حيث تم إيفاد هذه اللجان إلى نادى أسوان الرياضى لمقابلة 130 من طلاب مدارس التربية الخاصة والجامعة ودور الرعاية من ذوى الهمم بمختلف الإعاقات من مواليد 2007 وما قبلها.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء الإجراءات التجنيدية لهم فى أماكن تواجدهم بأسوان، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال والسفر تمهيداً لمنحهم الإعفاءات النهائية من التجنيد، وذلك فى إطار رؤية الدولة لدمجهم مجتمعياً وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.

اللجان الطبية

والتقى المحتفظ أبناءه من ذوى الإعاقة، بحضور المستشار الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان الرياضى، والمقدم محمد حمدى، رئيس قسم تجنيد وتعبئة أسوان، فضلاً عن الدكتور ربيع أبو يوسف، مدير مديرية التربية والتعليم، وزياد ياسين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عبد العليم، مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم ورئيس لجنة الدمج التعليمى، وهانم فتحى، مدير مكتب قادرون بإختلاف .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرات تعكس بوضوح الدور المتكامل للقوات المسلحة فى خدمة المجتمع، إلى جانب مهامها الوطنية من خلال تقديم خدمات جماهيرية فعالة فى مختلف القطاعات، وبما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وقال محافظ أسوان إن هذه المبادرة تأتى أيضاً فى سياق جهود الدولة المستمرة لدعم ذوي الهمم، وتوفير جميع أوجه الرعاية والتيسيرات اللازمة لهم، وأن الدفع بلجان طبية متخصصة للكشف على المستفيدين يعكس حرص الجهات المعنية على تقديم خدمة لائقة ومتكاملة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أطول اجتماع بالحكومة لمواجهة تحديات الحرب الراهنة

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

الفلك

خبيرة فلك تحذر من الساعات القادمة.. ماذا قالت؟

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-3-2026 | الجنيه وكل الأعيرة

المتهمة

حيلة شيطانية.. مندوبة مبيعات تستولى على 3 ملايين جنيه من أموال شركة

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق شب بقاعة أفراح

دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بقاعة أفراح بملوي بالمنيا |صور

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشرقية

جثة طفل

جثث 3 أطفال و4 آخرين في غيبوبة.. واقعة مأساوية في الشيخ زايد

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر

سيارات كهربائية

توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالشرقية

صحة الشرقية

12 شركة عالمية تقلص خطط إنتاج السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

40 سنة زعيم.. نضال الشافعي: محدش عاش تجربة عادل إمام وهو قدوة لنا

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن: سعيدة جدا بتأثر الأطفال ببرنامج دولة التلاوة.. فيديو

آية عبدالرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبدالرحمن تكشف معاناتها وأولوياتها.. خاص

داليا فؤاد

ماذا قالت؟..رسالة صادمة من داليا فؤاد تثير القــ.ـلــق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد