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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أجاب محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على سؤال :" هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك".

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وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات على قناة النهار، إن الوزارة جهة إدارية، وهناك حكم صدر من مجلس الدولة، تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينص على "أن رئيس نادي الزمالك، لا يكون موجود خلال الفترة المقبلة، لحين أقرب جمعية عمومية، تنفيذا لـ اللائحة و المادة 41".

وأشار إلى أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر صحيح، والوزارة معنية بتنفيذ الحكمة كجهة إدارية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي، "وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.

وتابع: "لم نقدم أي دعم مادي للأهلي أو للزمالك منذ فترة طويلة وقفنا بجوار الاتحاد السكندري وأنشأنا فرعًَا وكذلك الإسماعيلي وأنشأنا فرعًا اجتماعيًا لنادي الإسماعيلي".

وحول موقف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من الاستقالة، قال الشاذلي: "محمد مصيلحي من رؤساء الأندية التي لها باع في نادي الاتحاد السكندري، والوزير وصل لمرحلة متقدمة مع مصيلحي لإقناعه بعدم الاستقالة من منصبه".

وأضاف: "فريق الكرة في الاتحاد السكندري به استقرار، ولم يحدث حتى الآن استقالة رسمية من مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد".

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