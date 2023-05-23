انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب.. شوف الفرق وصل كام للجرام

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,743 شراء 2,766 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,514 شراء 2,535 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,400 شراء 2,420 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,057 شراء 2,074 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,600 شراء 1,613 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,371 شراء 1,383 جنيها

الاونصة بيع 85,303 شراء 86,014 جنيها

الجنيه الذهب بيع 19,200 شراء 19,360 جنيها

الكيلو بيع 2,742,857 شراء 2,765,714 جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.