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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأسلحة الغرب.. أمريكا توضح موقفها من الهجمات الأوكرانية داخل أراضي روسيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لديها شكوك حول مصداقية التقارير بشأن استخدام أسلحة أمريكية في الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “موقفنا العام هو أننا لا نشجع أو نُمكن من تنفيذ هجمات داخل روسيا”.

وبالأمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إن الولايات المتحدة أوضحت لأوكرانيا أنها لا تسهل أو تشجع الضربات ضد أهداف داخل حدود روسيا.

وقال ميللر، في إفادة صحفية: "لقد أوضحنا للجانب الأوكراني أننا لا نسهل أو نشجع الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الحدود الروسية”.

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وأضاف: “في الوقت نفسه، من المهم تذكير العالم بأسره بأن روسيا هي التي بدأت هذه الحرب”.

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