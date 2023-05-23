بعد إجراء روسي.. أمريكا تطالب بالإفراج الفوري عن مراسل وول ستريت جورنال

دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، المحتجز ،إيفان جيرشكوفيتش، اليوم الثلاثاء، بعد أن سعت أجهزة الأمن الروسية إلى تمديد اعتقاله.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه “لا ينبغي احتجاز جيرشكوفيتش وعدم تمديد سجنه”.

وأضاف: “سعت الولايات المتحدة إلى الوصول إلى جيرشكوفيتش عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، وقد رُفضت جميعًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، نقلاً عن المحكمة، بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد تقدم بطلب لتمديد مدة الاحتجاز التحقيقي لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش ثلاثة أشهر.

وتم القبض على جيرشكوفيتش في روسيا في مارس بتهمة التجسس، مما أثار احتجاجات دولية.