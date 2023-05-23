بسبب نورد ستريم وباخموت.. مدفيديف يطالب أمريكا بدفع تعويضات لـ روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الحجج الأمريكية حول عدم التورط في تفجير نورد ستريم تبدو تافهة إلى حد ما، لكن الحديث حول الأدلة لم ينته بعد.

وقال مدفيديف، في مقابلة مع شبكة “آر تي” الروسية، إن “على الولايات المتحدة أن دفع تعويض ليس لهذا الضرر فقط، ولكن أيضًا ترميم باخموت وماريوبول وأماكن أخرى”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ردا على سؤال توضيحي حول نورد ستريم، أن “الإجراءات المتعلقة بما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الانفجار لم تنته بعد”.

وقال مدفيديف: "دعهم أيضا يسددون التكاليف. على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للحديث عن الأدلة. هذه العملية لم تكتمل بعد، وهذه الصفحة لم تغلق. على أية حال، فهم يرفضونها. على الرغم من أن حججهم تبدو تافهة إلى حد ما".