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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حرب.. مفاجأة مدوية بشأن الجهة المتورطة في تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قال الزعيم السابق لحزب بوديموس الإسباني، بابلو إجليسياس، إن قوة غربية قوية كانت وراء تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم”.

وأشار إلي أن السلطات الألمانية تحاول إخفاء آثارها رغم أن التخريب “إعلان حرب”.

وقال إجليسياس، في مقابلة مع صحيفة “Il Fatto Quotidiano”، إن “تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم هو إعلان حرب على ألمانيا، لذلك من السخيف والمثير للاشمئزاز أن ننظر إلى كيف تحاول الحكومة الألمانية إخفاء ذلك".

صحيفة ألمانية تفجر مفاجأة بشأن المسؤول عن تفجير خط نورد ستريم 2

مجهولة المصدر.. هزات أرضية قوية تضرب موقع تفجير “نورد ستريم”

وشدد إجليسياس، على أن الهجوم على ألمانيا تم بواسطة "قوة غربية قوية".

وقال: " نورد ستريم، منشأة بنية تحتية روسية ألمانية، أي إحدى دول الناتو، وتظهر يد قوة غربية قوية بوضوح".

في الوقت نفسه، شدد السياسي الإسباني على أن موسكو لم ولن تستفيد من هذه التفجيرات.

نورد ستريم إعلان حرب المانيا موسكو

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