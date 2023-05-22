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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة ألمانية تفجر مفاجأة بشأن المسؤول عن تفجير خط نورد ستريم 2

نورد ستريم
نورد ستريم

كشفت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، عن تورط أوكرانيين في حادث تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم2" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج.

ووفقا للصحيفة فقد عثر محققون من الهيئة الفدرالية للشؤون الجنائية في ألمانيا قبل بضعة أشهر على خيوط تقود نحو شركة Feeria Lwowa البولندية للسياحة.

وبحسب التحقيقات استأجرت شركة Feeria Lwowa سفينة "أندروميدا" المشتبه بنقل الإرهابيين للمواد المتفجرة المستخدمة في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، قبل حادث التفجير بوقت قصير.

وأشار التحقيق إلى أن الكثر من الأدلة تفيد بأن شركة Feeria Lwowa مجرد واجهة، فالشركة تأسست عام 2016، وتم تسجيلها من قبل أوكرانيين.


ومن جانبه نفى البيت الأبيض بصورة قطعية، صحة المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافية".

الامن القومي الامريكي البيت الأبيض السيل الشمالي تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم تورط

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