مجهولة المصدر.. هزات أرضية قوية تضرب موقع تفجير “نورد ستريم”

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن علماء الزلازل سجلوا هزات أرضية مجهولة المصدر بالقرب من موقع انفجار خط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2.

وقالت “ بلومبرج”، نقلا عن بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وجرينلاند: "في البداية، اعتقد علماء الزلازل أن هزات 13 مايو نتجت عن زلزال أو انفجار محكوم في بولندا المجاورة”.

وأضافت: “لكن الآن، بعد تحليل إضافي للبيانات، استبعدوا هذه الاحتمالات".

وفي وقت سابق، نشر الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، تقريرا كشف تورط الولايات المتحدة في تفجير خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم”.