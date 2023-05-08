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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أمريكا لا تستطيع تفسير تفجيرات نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين جافريلوف، إن واشنطن لم تستجب لطلب موسكو تفسيرًا لما حدث لخطوط أنابيب نورد ستريم بعد أن نشر الصحفي المخضرم سيمور هيرش تقريرًا يلقي باللوم على الولايات المتحدة في تدمير خط أنابيب الغاز.

وقال جافريلوف، لصحيفة “إزفستيا”، اليوم الاثنين، “لم نتلق أي توضيح حتى الآن ومن غير المرجح أن نحصل على أي توضيح”، مضيفا أنه “لن يكون هناك شيء جديد من الولايات المتحدة”’.

وقال جافريلوف إنه فوجئ بسلوك دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من تخريب البنية التحتية للطاقة الحيوية، والتي تم بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كانت ألمانيا والسويد والدنمارك، التي تجري تحقيقات في تفجيرات نورد ستريم 1 و 2 الخريف الماضي، مترددة حتى الآن في الكشف عن النتائج التي توصلوا إليها. كما رفضوا عروض من روسيا للمساعدة في التحقيقات.

وقال جافريلوف: “موقف أوروبا، الذي يتعرض للإذلال علانية، شيء لا أستطيع أن أفهمه بالكامل”.

وفي أوائل فبراير، كتب هيرش تقريرًا يدعي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر أمرًا بتدمير نورد ستريم.

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وبحسب مصدر مطلع تحدث للصحفي المخضرم سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، فإن المتفجرات التي تم تفجيرها في سبتمبر الماضي كانت قد زرعت في خطوط الأنابيب في بحر البلطيق في يونيو 2022 من قبل غواصين للبحرية الأمريكية تحت غطاء تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

واقترح هيرش لاحقًا أن بايدن اختار تلك اللحظة بالذات لتفجير البنية التحتية لأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا “لم يكن جيدًا” بالنسبة إلى كييف وداعميها في واشنطن.

ونفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، التقرير، واصفا إياه بأنه “وهمي تمامًا”.

وفي أواخر مارس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “يتفق تمامًا” مع النتائج التي توصل إليها هيرش بأن تخريب نورد ستريم قد نظمته القوات الخاصة الأمريكية.

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