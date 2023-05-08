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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من روسيا بتعليق نشاطها جزئيا في محطة زابوريجيا النووية.. تفاصيل

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية، اليوم الاثنين، نقلا عن يفجيني باليتسكي، حاكم زابوريجيا الموالي لموسكو، إنه تم تعليق العمليات في وحدات محطة زابوريجيا النووية لتجنب "استفزازات" القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلن باليتسكي، إجلاء نحو 1679 شخصا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من محطة زابوريجيا النووية.

يأتي ذلك بعد تحذير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطورة الوضع حول المحطة النووية بعد أن بدأ مسؤولون معينون من قبل موسكو إجلاء الناس من المناطق المجاورة.

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ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا قريبا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا ومنها تلك الواقعة في منطقة زابوريجيا.

وقال باليتسكي: "تم وضع (الأشخاص الذين تم إجلاؤهم) في مركز الإقامة المؤقت المخصص لسكان مناطق خط المواجهة في منطقة زابوريجيا في بيرديانسك".

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