قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، إن الجيش الأوكراني يخطط لشن هجوم مضاد في منطقة زابوريجيا، للاستيلاء على محطة الطاقة النووية.

وقال روجوف : "تتضمن خطط الجيش الأوكراني محاولة عبور نهر دنيبرو والاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية من أجل إنشاء جسر هناك على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. إنهم حتى لا يخفون ذلك".

وأضاف أن “استراتيجية وتكتيكات الهجوم المضاد القادم في منطقة زابوريجيا تم تطويرها من قبل المدربين الأمريكيين والبريطانيين من مختلف وكالات إنفاذ القانون”.

وقال روجوف: "تم تكليف الجانب الأوكراني بدور العناصر الإضافية وتنفيذ الأوامر الجنائية”.