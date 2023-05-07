تدمير الدفاع الجوي.. الجيش الأوكراني يكشف عن هدف روسيا

قالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تحاول تدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وقالت هومينيوك، إن “القوات الروسية تختبر وتحاول استنفاد نظام دفاعنا الجوي. إنهم يحاولون إيجاد طريقة للتغلب عليها.. الروس يحاولون اختبار ومعرفة مكان وجود أنظمة الدفاع الجوي”.

كما علقت المتحدثة، على قيام السلطات الروسية مؤخرًا بإجلاء المدنيين من منطقة زابوريجيا، واصفة ذلك بأنه "تقليد لرعاية السكان المحليين".

وقالت هومينيوك، إن “هذه ممارسة معتادة استخدمها الروس من قبل”.

وأضافت أنهم “يحاولون إجلاء الناس إلى الأماكن التي أقاموا فيها خطوط دفاعهم الخاصة وحيث يتم وضع وحداتهم من أجل استخدام المدنيين المحليين كغطاء”.