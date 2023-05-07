عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتعهد بدعم روسيا وإعادة علاقتها "الصحية" مع الهند بعد تدهورها

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج لنظيريه الروسي والهندي على أهمية تعميق العلاقات الثنائية، ووعد بأن "التنسيق والتعاون" سيزدادان قوة من خلال إظهار التضامن بين الصين وجاريها الأكبر.

أعضاء منظمة شنغهاي

وقد التقى وزير الخارجية الصيني وزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شنجهاي للتعاون في الهند في 4 من الشهر الجاري. وقالت رويترز، إن منظمة شنجهاي للتعاون مجموعة تمتد على معظم دول أوراسيا، وتسعى بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع دول المنطقة، في الوقت الذي لا تزال فيه علاقة الصين مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، متوترة. حسبما ذكر راديو فرنسا.

ولطالما حثت الولايات المتحدة الصين على المساعدة في حل الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن بكين رفضت إدانة العمل العسكري الروسي، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينج اتخذ خطوة تاريخية بالرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الصيني مباشرة مع الرئيس الأوكراني منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى البلاد.

وزير الخارجية الروسي

وخلال اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون، التقى وزير الخارجية الصيني تشين جانج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قائلا، إن الصين "مستعدة للحفاظ على الاتصال والتنسيق مع روسيا وتقديم مساهمات عملية للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وزير الخارجية الهندي

وفي اجتماع منفصل مع وزير الخارجية الهندي جايشانكار، قال تشين، إن الصين ترغب في تعميق "التنسيق والتعاون" مع الهند في القضايا الدولية والإقليمية حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى مسار التنمية "الصحي".

وتدهورت العلاقات بين الصين والهند منذ عام 2020، عندما قُتل 24 شخصًا في اشتباكات بين الجيشين على حدود الهيمالايا المتنازع عليها. 

الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس الصين الولايات المتحدة منظمة شنجهاي للتعاون وزير الخارجية الصيني وزير الخارجية الروسي منظمة شنجهاى أوكرانيا تشين جانج وزير الخارجية الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

ترشيحاتنا

الخارجية: لجنة متابعة إجلاء المصريين من السودان تعمل على مدار الساعة

موسى: الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لـ160 حادثا إرهابيا خلال 120 يوما

قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تزين سماء مصر الليلة

الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار

موقفنا لم يتغير.. قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ