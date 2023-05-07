الصين تتعهد بدعم روسيا وإعادة علاقتها "الصحية" مع الهند بعد تدهورها

أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج لنظيريه الروسي والهندي على أهمية تعميق العلاقات الثنائية، ووعد بأن "التنسيق والتعاون" سيزدادان قوة من خلال إظهار التضامن بين الصين وجاريها الأكبر.

أعضاء منظمة شنغهاي

وقد التقى وزير الخارجية الصيني وزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شنجهاي للتعاون في الهند في 4 من الشهر الجاري. وقالت رويترز، إن منظمة شنجهاي للتعاون مجموعة تمتد على معظم دول أوراسيا، وتسعى بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع دول المنطقة، في الوقت الذي لا تزال فيه علاقة الصين مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، متوترة. حسبما ذكر راديو فرنسا.

ولطالما حثت الولايات المتحدة الصين على المساعدة في حل الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن بكين رفضت إدانة العمل العسكري الروسي، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينج اتخذ خطوة تاريخية بالرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الصيني مباشرة مع الرئيس الأوكراني منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى البلاد.

وزير الخارجية الروسي

وخلال اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون، التقى وزير الخارجية الصيني تشين جانج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قائلا، إن الصين "مستعدة للحفاظ على الاتصال والتنسيق مع روسيا وتقديم مساهمات عملية للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وزير الخارجية الهندي

وفي اجتماع منفصل مع وزير الخارجية الهندي جايشانكار، قال تشين، إن الصين ترغب في تعميق "التنسيق والتعاون" مع الهند في القضايا الدولية والإقليمية حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى مسار التنمية "الصحي".

وتدهورت العلاقات بين الصين والهند منذ عام 2020، عندما قُتل 24 شخصًا في اشتباكات بين الجيشين على حدود الهيمالايا المتنازع عليها.