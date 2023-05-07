كيسنجر يكشف عن موعد بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، إن روسيا وأوكرانيا يمكنهما البدء في مفاوضات سلام بحلول نهاية عام 2023.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال كيسنجر: "الآن بعد أن توصلت الصين إلى مبادرة سلام، فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام”.

وأضاف: “أعتقد أنه بحلول نهاية العام سنتحدث عن بداية عملية التفاوض".

وأوضح كيسنجر، أن “الأزمة الأوكرانية تقترب الآن من نقطة تحول”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، إن إطالة الصراع في أوكرانيا محفوف بالتصعيد، وبالتالي يجب استكماله من خلال المفاوضات.