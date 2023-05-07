لأول مرة منذ 2014.. روسيا تعود لقائمة أكبر 10 اقتصادات بالعالم

أفادت وكالات الأنباء الروسية الحكومية، اليوم الأحد، مستشهدة ببيانات البنك الدولي والخدمات الإحصائية الوطنية، بأن روسيا عادت إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، للمرة الأولى منذ عام 2014.

وجاءت روسيا في المركز الـ9 في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم نهاية عام 2022، بعد إنتاج سلع بقيمة 2.3 تريليون دولار.

وأخر مرة تواجدت روسيا في المراكز العشرة الأولى في عام 2014، عندما كانت بالمركز الـ9 بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار.

وحسب وكالات الأنباء الروسية الحكومية، فإنه في عام 2021، احتلت روسيا المرتبة 11 في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.