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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 2014.. روسيا تعود لقائمة أكبر 10 اقتصادات بالعالم

روسيا
روسيا

أفادت وكالات الأنباء الروسية الحكومية، اليوم الأحد، مستشهدة ببيانات البنك الدولي والخدمات الإحصائية الوطنية، بأن روسيا عادت إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، للمرة الأولى منذ عام 2014.

وجاءت روسيا في المركز الـ9 في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم نهاية عام 2022، بعد إنتاج سلع بقيمة 2.3 تريليون دولار.

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وأخر مرة تواجدت روسيا في المراكز العشرة الأولى في عام 2014، عندما كانت بالمركز الـ9 بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار.

وحسب وكالات الأنباء الروسية الحكومية، فإنه في عام 2021، احتلت روسيا المرتبة 11 في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

روسيا البنك الدولي اقتصادات

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