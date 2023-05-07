قائد القوات البرية الأوكرانية يكشف موعد استيلاء روسيا علي باخموت

قال قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم، إن الروس يعملون على الاستيلاء على باخموت بحلول 9 مايو.

وأكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أن الروس بدأوا في استخدام أسلحة متطورة في باخموت. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بدء هجوم قواتها على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا، مشيرةً إلى أن وحداتها الهجومية تواصل التقدم في الجزء الغربي من المدينة.

ومن جانبه، قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن، صباح اليوم، إنه لم يتلق حتى الآن أي ذخيرة إضافية من موسكو، وذلك قبل الانسحاب المتوقع لقواته من باخموت بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية الإمدادات.

وأضاف بريجوجن، "حتى اليوم لم يأت أحد لتزويدنا بالذخيرة اللازمة لتوفيرها بالحجم الضروري.. لا يمكن أن يكون هناك هجوم بدون تدمير أسلحة العدو بدون التغلب على أنظمة العدو القتالية".