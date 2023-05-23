أوكرانيا: روسيا تمنع تشغيل ميناء بيفديني لتصدير الحبوب

قال مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن ميناء بيفديني الأوكراني أوقف العمليات لأن روسيا لا تسمح للسفن بدخوله، مما أدى في الواقع إلى استبعادها من صفقة تسمح بصادرات آمنة من الحبوب في البحر الأسود.

وقال يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، لـ”رويترز”، “ميناء بيفديني ضمن “صفقة الحبوب” لكنه في الحقيقة لم يكن هناك أي حركة سفن من خلاله منذ شهر”.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، وتم تمديدها الأسبوع الماضي لمدة شهرين، إلى ضمان التصدير الآمن للحبوب والمواد الغذائية في زمن الحرب من ثلاثة موانئ أوكرانية، أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.

وأعربت الأمم المتحدة، التي توسطت مع تركيا في الاتفاق وتمديده، عن قلقها أمس الاثنين من أن ميناء بيفديني، الذي يقع بالقرب من أوديسا على البحر الأسود، لم يستقبل أي سفن منذ 2 مايو بموجب الاتفاق.