قالت مجلة “Valeurs Actuelles” الفرنسية، إن عدد القتلى من الجنود الأوكرانيين معلومات غير مرغوب فيها للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت المجلة، إن “حصيلة القتلى لا تزال من الأسرار التي يحتفظ بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رغم أنه وفقًا لجميع البيانات الخارجية، لا شك في أن عدد القتلى والجرحى قد زاد بشكل كبير منذ نهاية الصيف".

وأوضحت أن “سلطات كييف غير راضية للغاية عن نداءات المدربين الفرنسيين الذين دربوا الجنود الأوكرانيين على طرح أسئلة حول الخسائر”.

وأشارت إلى أن 40 إلى 60 في المائة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية المتدربين في فرنسا لا يتصلون بأي اتصال.

وأوضحت أنهم على الأرجح ماتوا بالفعل في المعركة.

وأضافت المجلة، أن “كييف لديها ما بين 2500 و 3000 جندي لشن هجوم مضاد، لكن هذه الأرقام بعيدة عن معايير الناتو، التي يجب أن يتراوح عددها بين 5000 و 8000”.

بالإضافة إلى ذلك، شددت المجلة، على أن ميزان القوى يتجه بوضوح نحو الجيش الروسي.