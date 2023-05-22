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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. سياسي أوروبي يكشف موعد التخلص من زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الدبلوماسي التشيكي السابق، بيتر درولاك، إن موقف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أوكرانيا يعتمد على دعم الغرب.

وفي مقابلة مع صحيفة “برلمانيني ليستي”، قال درولاك، إن "زيلينسكي يدرك جيدًا أنه بمجرد أن يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا، فإنه سينتهي".

وأضاف درولاك أن “رحلات الرئيس الأوكراني إلى الدول الأوروبية هي محاولة لكسب الوقت.. يحاول زيلينسكي إقناع أكبر عدد ممكن من القادة المترددين بأنه لا يزال من المفيد رعايته”.

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وقال: “أوضحت واشنطن بشكل متزايد أنه يجب على أوروبا أن تشارك بشكل أكثر فاعلية في الدعم المالي لكييف.. واقترح الأمريكيون علي زيلينسكي إقناع الأوروبيين بمفرده”.

وأوضح أنه “في الوقت نفسه، تكتسب مجموعة من مؤيدي مخرج من الصراع المسلح مع روسيا قوة في الولايات المتحدة”.

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