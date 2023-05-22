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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوى قضائية ضد زيلينسكي في أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

افتتحت المحكمة العليا الأوكرانية الإجراءات بشأن دعوى رئيس دير كييف بيشيرسك لافرا، المتروبوليت بافيل (ليبيد)، ضد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في القضية في 19 يونيو.

وكتب محامي الدير، نيكيتا  تشكمان، عبر “تلجرام”، "بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في 22 مايو 2023، فُتحت الإجراءات في قضية إدارية بشأن دعوى لصالح ميتروبوليتان بافيل ضد رئيس أوكرانيا".

وأوضح أن الدعوى تطلب الاعتراف بعدم شرعية وإلغاء مرسومين من زيلينسكي بشأن العقوبات الشخصية ضد بافيل.

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وأضاف تشكمان: "كان من المقرر النظر في القضية في 19 يونيو 2023. كما تمت الموافقة على التماس المدعي وطالبت المحكمة بجميع الأدلة التي على أساسها تم اتخاذ القرارات المطعون فيها".

وفي وقت سابق، أفاد اتحاد الصحفيين الأرثوذكس، بأن رئيس دير كييف بيشيرسك لافرا، المتروبوليت بافيل (ليبيد)، رفع دعوى قضائية لإبطال قرارات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي بموجبها تم فرض عقوبات شخصية على الأسقف.

المحكمة العليا الأوكرانية دير كييف بيشيرسك لافرا كييف زيلينسكي أوكرانيا

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