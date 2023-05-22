أمريكا تكشف حقيقة تشجيعها أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة أوضحت لأوكرانيا أنها لا تسهل أو تشجع الضربات ضد أهداف داخل حدود روسيا.

وقال ميللر، في إفادة صحفية: "لقد أوضحنا للجانب الأوكراني أننا لا نسهل أو نشجع الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الحدود الروسية”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، من المهم تذكير العالم بأسره بأن روسيا هي التي بدأت هذه الحرب”.

والأسبوع الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية، دعمها لقرار بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طيران مقاتلات من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف-16 الأمريكية.