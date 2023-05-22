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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف حقيقة تشجيعها أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا وروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة أوضحت لأوكرانيا أنها لا تسهل أو تشجع الضربات ضد أهداف داخل حدود روسيا.

وقال ميللر، في إفادة صحفية: "لقد أوضحنا للجانب الأوكراني أننا لا نسهل أو نشجع الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الحدود الروسية”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، من المهم تذكير العالم بأسره بأن روسيا هي التي بدأت هذه الحرب”.

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والأسبوع الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية، دعمها لقرار بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طيران مقاتلات من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف-16 الأمريكية.

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا

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