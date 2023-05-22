بيان عاجل من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

قال السناتور الروسي، سيرجي تسيكوف، إن الدول المهتمة بإنهاء الصراع يمكن أن تشارك في عملية التفاوض بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا، والدول الغربية مفاوضون سيئون.

قال تسيكوف: “الدول الغربية لا تخلق سوى المشاكل، ولا يمكنها التفاوض على الإطلاق، ولا يمكنها سوى إفساد العلاقات مع روسيا وإطالة أمد الأزمة التي خلقتها بأيديها لعقود في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن "مفاوضي الدول الغربية غير جادين على الإطلاق".

وأوضح أنه “بما أن دول الغرب الجماعي لديها موقف مشترك، يمكن أن يكون هناك ممثل واحد من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، فإن عملية التفاوض هذه يمكن أن تشارك فيها الدول المهتمة بإيجاد حل سلمي للنزاع، مثل الصين والهند والبرازيل".

وقال تسيكوف: “هذا يعني أنه يمكننا التحدث عن الدول المهتمة بتسوية سلمية في أوكرانيا والتي ليست جزءًا من أي هياكل غربية”.