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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. إخلاء 8 محاكم في موسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل

روسيا
روسيا

أعلنت متحدثة باسم محكمة مدينة موسكو، اليوم الأثنين، أن هناك تهديدات وهمية بوجود قنابل دفعت إلى إخلاء ثماني محاكم في موسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت المتحدثة، إنه تم تسليم تهديدات مجهولة المصدر بوجود قنابل إلى محاكم تشيرتانوفسكي وباسماني وتوشينسكي وجولوفينسكي وأوستانكينسكي وكوزمينسكي وتيميريازيفسكي وبوتيرسكي وعلى إثرها تم إخلاء الزوار والموظفين.‏

و‏استمرت سلسلة من التهديدات المزيفة بالقنابل في موسكو منذ نوفمبر 2019، مع تهديدات للمدارس والمحاكم ومراكز التسوق والمتاجر ومؤسسات التعليم العالي تأتي من أشخاص مجهولين عبر البريد الإلكتروني، ولم يكن هناك تهديد واحد حقيقي حتى الآن.‏

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