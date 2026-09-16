ربيع ياسين يثير الجدل: حسام البدري اتجامل على حسابي.. وعارف ليه

كشف ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن واقعة قال إنها أثرت على مسيرته التدريبية، مؤكدًا أن حسام البدري حصل على أفضلية على حسابه خلال إحدى التجارب مع المنتخبات الوطنية.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E: «حسام البدري اتجامل ونص على حسابي.. وعارف اتجامل ليه».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن هناك مباراة كان الفوز بها كفيلًا بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، إلا أن المنتخب لم يحقق الانتصار المطلوب، مشيرًا إلى أنه كان يرى أن الأمور لم تسر وفقًا لمعايير عادلة في تلك الفترة.

وأضاف ربيع ياسين أنه يعرف جيدًا كيف حدثت المجاملة لصالح حسام البدري، مؤكدًا أن ما تعرض له أثر على فرصه في الحصول على الفرصة التي كان يستحقها من وجهة نظره خلال مسيرته التدريبية.