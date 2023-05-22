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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن حجم التجارة الثنائية مع الصين

روسيا والصين
روسيا والصين

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، سيرجي كاترين، أن إجمالي صادرات روسيا إلى الصين بلغ 39.5 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 بزيادة 67.2٪ عن نفس الوقت من العام الماضي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال كاترين في تصريحات له، إن هناك نموا ديناميكيا غير مسبوق في العلاقات التجارية والتعاون بين روسيا والصين، مؤكدا أن إحصاءات التجارة الخارجية بين البدين في تصاهد.

وأوضح أن الصادرات من روسيا إلى الصين بلغت 39.5 مليار دولار بزيادة 67.2٪ في الفترة من يناير إلى أبريل الماضي، في حين بلغ إجمالي الواردات من الصين 33.7 مليار دولار أي بزيادة 24.8٪، لافتا إلى أنه بشكل عام زادت التجارة بين البلدين بنسبة 41.3٪، لتصل إلى 73.15 مليار دولار.‏

‏وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، لافتا إلى أنه وفقا للأرقام الصينية، ستقترب التجارة المتبادلة بين بكين وموسكو من 190 مليار دولار في عام 2022 و180 مليار دولار وفقا للتوقعات الروسية.‏

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‏وتابع: "تشمل محفظة اللجنة الحكومية الدولية الروسية الصينية 79 مشروعا مهما وواعدا، ويتجاوز الحجم الإجمالي المعلن للاستثمارات 160 مليار دولار معظمها في التعدين ومعالجة المعادن، والإنتاج الصناعي، وبناء البنية التحتية، والزراعة".‏

‏ووفقا لـ كاترين فإن الجدول الزمني المزدحم للأنشطة التجارية بين روسيا والصين هذا العام هو دليل آخر على اهتمام البلدين القوي بتطوير التعاون العملي الثنائي، وإطلاق مشاريع مشتركة جديدة، وتنويع مجالات الاستيراد والتصدير.‏

‏وفي 23 مايو الجاري، سيعقد منتدى الأعمال الروسي الصيني في شنجهاي، وسيحضره كبار المسؤولين التنفيذيين من روسيا والصين وسيتضمن خطابا لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.‏

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