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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من روسيا بشأن إخلاء بيلجورود بعد هجوم أوكراني

أرشيفية
أرشيفية

قالت المديرية الرئيسية الإقليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، إن بيانات المكالمات والرسائل التي تحتوي على معلومات حول إخلاء سكان مدينة بيلجورود خاطئة.

وقالت المديرية عبر “تلجرم”، إن “المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في روسيا لمنطقة بيلجورود لا تتصل بسكان بيلجورود ولا ترسل رسائل حول الإخلاء”.

وأضافت: "لم يتم الإعلان عن الإخلاء ولا يتم تنفيذه".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت الرئاسة الأوكرانية، تصريحات حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، بأن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورونوفسكي بالمقاطعة.

وقال حاكم المقاطعة الروسية إن القوات الأمنية في البلاد اتخذت الإجراءات اللازمة للقضاء على المجموعة التخريبية الأوكرانية.

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وكتب جلادكوف على صفحته الرسمية بـ "تلجرام": "دخلت مجموعة تخريبية أوكرانية إلى أراضي منطقة جرايفورونوفسكي"، وأضاف: "تتخذ القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود وقوات الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي الإجراءات الضرورية بهدف القضاء على العدو. سأخبركم بتفاصيل العملية لاحقا".

بيلجورود وزارة حالات الطوارئ الروسية روسيا جريفورونوفسكي

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