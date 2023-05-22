بسبب قرار واحد.. الكشف عن عجز وفشل الغرب أمام روسيا

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن قرار مجموعة السبع بزيادة ضغط العقوبات على روسيا يكشف فقط عن عجز الغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن “تصريحات قادة مجموعة السبع تظهر "فشل الغرب" في المواجهة مع موسكو“.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: “كشفت الأشهر الخمسة عشر الماضية عن الصعوبات في الحصار الاقتصادي لبلد يتمتع أيضًا بالموارد الطبيعية والمعرفة الفنية مثل روسيا”.

وأضافت: "توقع صندوق النقد الدولي المبكر أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5٪ في عام 2022.. ولكن تم تصحيحه إلى انخفاض بنسبة 2.5٪ فقط، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 0.7٪ هذا العام، والتضخم عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.3٪ أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة اليورو”.

وأشارت إلي أن “العقوبات تشجع الروس على استبدال البضائع المستوردة بمنتجات من إنتاجهم”.