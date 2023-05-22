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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغبة أمريكا؟.. سوناك يكشف حقيقة تجميد الحرب في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بشأن تجميد الصراع في أوكرانيا خاطئة تمامًا.

وقال سوناك، في مجلس العموم البريطاني، "كل الخطط التي قدمت على أنها خطط سلام، لكنها في الحقيقة مجرد محاولات لتجميد الصراع في هذه المرحلة، خاطئة تمامًا".

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه عند البحث عن حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يجب ألا يكون هناك حديث عن تجميد الصراع.

وقال شولتس، في بيان حول قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إن “الكثيرين يقدمون الآن مقترحات حول كيفية ضمان السلام والأمن، فضلا عن كيفية جعل من الممكن حل الوضع في أوكرانيا”.

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وأضاف المستشار الألماني: "في الوقت نفسه، من المهم أيضًا أن نفهم أن هذا لا ينبغي أن يكون مرتبطًا بتجميد الصراع".

وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قد أفادت نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس تجميد الصراع في أوكرانيا في المستقبل المنظور بدلا من الضغط من أجل انتصار كييف.

السيناريو الكوري

وقال ثلاثة موظفين ومسؤول أمريكي سابق، لـ”بوليتيكو”، إن “مواجهة طويلة الأمد منخفضة الكثافة تجري مناقشتها حاليا في البيت الأبيض”.

وقارن المسؤول السيناريو المحتمل بكيفية انتهاء الحرب الكورية في أوائل 1950 بهدنة، حيث لم يكن هناك اتفاق سلام رسمي، وتطالب كل من بيونج يانج وسيول بالسيادة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها، مع منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الجزأين.

رئيس الوزراء البريطاني أوكرانيا سوناك شولتس أمريكا كييف

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