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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة السلام.. هجوم واسع على زيلينسكي بعد تصريحاته عن الحرب مع روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

انتقد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن معظم العالم متضامن مع كييف ويؤيد “صيغة أوكرانيا للسلام”.

وكتب أحد المستخدمين: "سوف أتفاجأ إذا انتهى الأمر بشكل جيد بالنسبة لـ زيلينسكي".

وأضاف آخر: "العالم يدرك أنك مشارك في حرب بالوكالة وأكثر من يسعى لعدم تحقيق السلام".

وكتب آخر: “عندما تخسر، ليس لديك الحق في قول شيء ما".

وأضاف آخر: “مع كل وعود قادة العالم، والمساعدات العسكرية والمالية، والمرتزقة الأجانب ووحدات النخبة التي استأجرتها أوكرانيا. ما زالت تخسر المدن؟ كيف هذا ممكن؟".

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وكتب آخر: "ما هو هذا الجزء الكبير من العالم؟ الدول الغربية، أعضاء الناتو؟ معظم العالم من سكان الصين والهند، وهم لا يفرضون عقوبات على روسيا لأنهم لا يشاركون الدعم للانقلاب الأمريكي في أوكرانيا عام 2014.. أنت ونظامك نتاج هذا الانقلاب”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "صيغة السلام" التي وضعها زيلينسكي لا علاقة لها بالسلام.

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