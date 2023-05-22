لإنهاء حرب أوكرانيا.. نداء مهم من الصين لدول مجموعة السبع

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الإثنين، إن الصين تأمل في أن تلعب دول مجموعة السبع دورًا بناء في تعزيز تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

جاءت تصريحات الخارجية الصينية، ردا على طلب للتعليق على مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في قمة مجموعة السبع.

وقالت ماو نينج: "لاحظنا أن الرئيس زيلينسكي شارك في قمة مجموعة السبع. موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت، ونعتقد دائما أنه ينبغي حل الأزمة سياسيا من خلال الحوار والمشاورات".

وأضافت: "نأمل أيضا أن تتمكن الدول الأخرى، وخاصة دول مجموعة السبع المعنية ، من لعب دور بناء مع المجتمع الدولي في تعزيز حل سياسي للأزمة".