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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| زيلينسكي يحتفل مع جنود المارينز بيوم عيدهم

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني


 


أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه زار خطوط المواجهة الأمامية في دونيتسك اليوم، الثلاثاء، والتقى بالجنود لتهنئتهم ييوم المارينز.

ونشر زيلينسكي صورا عبر الإنترنت يظهر فيها وهو يوزع جوائز، كما ظهر في صورة جماعية مع مشاة البحرية في موقع مضاء بشكل خافت.

 

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام": "مدافعينا في خط المواجهة.  أنا هنا اليوم لتهنئة المحاربين في يوم المارينز الأوكرانية ".

وأضاف: "المجد لكل من يدافع عن أوكرانيا".

وفي أوكرانيا ، في 23 مايو، يتم الاحتفال بالعيد المهني لجنود المارينز في القوات البحرية للقوات المسلحة في أوكرانيا.

وهنأ قائد القوات المسلحة لأوكرانيا، فاليري زالوزني، المارينز في عطلتهم المهنية.

وقال في تغريدة له عبر تيليجرام: "شكراً لمشاة البحرية الأوكرانية على احترافيتهم، ثباتهم وقدرتهم على التحمل".

وتابع: "أنتم تدافعون بشجاعة عن دولتنا من الغزاة الروس، وتقومون بأصعب المهام على الأرض والبحر وفي الهواء. يوم مارينز سعيد! ".

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