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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المائدة المستديرة لمناقشة احتياجات ومتطلبات سوق العمل

صدى البلد

شهد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم،فعاليات جلسة النقاش والمائدة المستديرة التى نظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD بجامعة الزقازيق، مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وممثلي 17  شركة من القطاع الخاص، وممثل عن الأشخاص ذوى الإعاقة وأحمد عامر رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة وتحدي الإعاقة، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، وذلك لمناقشة متطلبات سوق العمل لطلاب وخريجي الجامعة في ظل التحديات الاقتصادية.

 

 

 جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، والدكتور وائل عامرممثل الجامعة الأمريكية، وأمير رشدى مدير المشروع بجامعة الزقازيق، ووفاء بخيت نائب المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد إيهاب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، وممثلي الشركات من قطاعات مختلفة، والدكتور عبدالعليم إسماعيل مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، بالإضافة إلى مسئولى المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة. 

 

وخلال كلمته أكد الدكتور خالد الدرندلى أن الجامعة لا تنفصل عن مجتمعها ككل ومجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة وتعمل جاهدة على خدمته بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، وأن المائدة المستديرة اليوم نظرت في المستجدات بسوق العمل وتحديد أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد ، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادرا على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

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وأشار رئيس الجامعة إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية من الجامعة لأبنائها من الطلاب وخريجيها لمواكبة التطورات فى كافة المجالات حتي يصبحوا مؤهلين لمتطلبات سوق العمل.

 

وقد تناولت المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال اليوم عدة محاور هى التعرف على أوجه القصور فى أداء الخريجين الجدد، وتداعيات التغيرات الاقتصادية على الخطط التشغيلية داخل الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى أهم المهارات المطلوب توافرها فى خريج الجامعة ليصبح قادر على المنافسة فى سوق العمل فى ظل التغيرات الاقتصادية.

 

ومن جانبه قام الدكتور عبدالعليم إسماعيل، مدير المركز الجامعى للتطوير المهني، بعرض تقديمي عن مراكز التطوير المهني بجامعة الزقازيق وأبرز إنجازات المركز خلال الفترة من 2019 حتي الآن، والمنح المجانية التي يقدمها المركز للطلاب، والتى استفاد منها ما يزيد عن 60 ألف طالب من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني على مستوى الجامعة.

 

جدير بالذكر أن مشروع «المراكز الجامعية للتطوير المهني» ،الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل ورفع كفاءة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

إحتياجات سوق العمل أشخاص ذوى الأعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التحديات الاقتصادية الدعم والرعاية المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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