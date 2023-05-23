رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وكيل وزارة المالية الجديد بالشرقية لبحث أوجه التعاون

استقبل الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية بالشرقية، بحضور عادل فيكتور أمين عام الجامعة، وخالد الحوام مدير إدارة الموازنة الختامي ، ومدحت السنجري مدير عام الوحدات الحسابية بالجامعة ومحمد فكري مدير الحسابات الخاصة بالجامعة ،والدكتور حاتم جمال مدير مكتب وكيل الوزارة.

هنأ رئيس جامعة الزقازيق ، وكيل الوزارة بمنصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مُشيدًا بما شهدته مديرية المالية بالمحافظة من تطورات ملحوظة.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى ، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التواصل الدائم بين وزارة المالية وجامعة الزقازيق،حيث تضمن اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة والمديرية المالية في شتى المجالات، مُشيدًا بالتعاون المثمر بين الطرفين، وذلك في إطار التكامل بين المؤسسات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وفي ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق أهدافها.