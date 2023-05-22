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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال استبدال المولد الكهربائي بمستشفى حميات الزقازيق

الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة أعمال الكهرباء الجارية بها، واستبدال المولد الكهربائي القديم، بالمولد الكهربائي الجديد وتشغيله، والذي تم دعمه للمستشفى من قبل وزارة الصحة والسكان، بقدرة ٣٥٠ ك.ف.أ، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٥ مليون جنيه، بعد أن كان المولد القديم بقدرة ١٠٠ ك.ف.أ فقط.

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قام وكيل الوزارة بالتواصل مع المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الكهرباء بالشرقية، لسرعة إرسال فريق من شبكة الكهرباء، للتعاون مع الشركة الموردة للمولد الجديد، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية، لتغيير محولات التيار الكهربائي، الخاصة بتوصيل الكابل الجديد بقطر ٣٠٠ مللي، وذلك ليتناسب مع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى سواء الحالية أو المستقبلية، وما يتبعه من زيادة الأحمال داخل الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ووفقاً لقدرة المولد الجديد، والذي يأتي ضمن ٤ مولدات تم دعمها بذات القدرة لتوزيعها على مستشفيات "الإبراهيمية المركزي، أبوحماد المركزي، حميات فاقوس، حميات الزقازيق".

كما تفقد "مسعود" أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات، والوقوف على نسب الإنجاز بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الإدارة الهندسية الجهاز الهضمي الشرقية المولد الكهربائي حميات صحة الشرقية

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