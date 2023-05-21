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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة آليات توريد القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات والامتيازات لمزارعي القمح سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك مشيراً إلى أن أسعار التوريد المحددة لشراء القمح المحلي لموسم ٢٠٢٣م والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين بلغت 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نقاوة 23,5 قيراط و1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نقاوة 23 قيراط و1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نقاوة 22.5 قيراط.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات توريد محصول القمح هذا العام في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحمدي شامه رئيس مدينة ههيا وإيهاب خاطر رئيس مدينة القرين ومديري إدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة والشئون الاقتصادية بالديوان العام.

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل تقديم أوجه الدعم والمساندة للمزارعين والحصول علي حقوقهم الزراعية والمالية ليشعروا بمردود ما يبذل من جهد خلال الدورات الزراعية المختلفة للمحاصيل الاستراتيجية والهامة

كما طالب المحافظ المزارعين حائزي حيازات زراعية أقل من فدان والبالغ عددهم 133 ألف فدان بسرعة توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك باعتباره محصولا استراتيجيا وهاما.

محافظ الشرقية يتفقد محطة رفع صرف صحي قرية أم الزين

ولإحكام الرقابة والسيطرة علي عملية توريد القمح  قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة ثلاثية تضم وكيلي وزارتي التموين والزراعة ورئيس مباحث التموين بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن للمرور على المزارعين وحثهم علي سرعة توريد محصول القمح قائلاً لن اسمح باحتكار قوت الشعب ومن يفعل ذلك لن يعفي من المسائلة القانونية

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح.

الاستراتيجية الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشئون الاقتصادية القمح المتابعة الميدانية القمح المحلى المزارعين توريد محصول القمح هيئة تموين الشرقية

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