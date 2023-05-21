محافظ الشرقية يتفقد محطة رفع صرف صحي قرية أم الزين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال زيارته لمحطة رفع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق والمُقامة بتكلفة 20 مليون جنيه والتي ستعمل بطاقة استيعابية 250 آلاف م3 / ساعه وبتكلفة اجمالية 20 مليون جنيه وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي القرية.

قدمت المهندسة ايمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحاً تفصيلياً عن مكونات المشروع والذي يشمل محطة رفع وشبكات انحدار بطول 9.5 كم وخطوط طرد بطول 5.5 كم، والمحطة مُقامة على مساحة 400 متر وتحتوي على 2 طلمبة بغاطسين بقدرة تصرف 70 لتر / ث بما يُعادل 250م3/ ساعة وعدد 2 محول كهربي بقدرة 200 ك.ف أمبير وذلك بتكلفة اجمالية 20 مليون جنيه لخدمة أهالي القرية و 4 عزب مجاورة.

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة لقرية ام الزين للوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة وبتفقده للمحطة تلاحظ له عدم دخولها الخدمة الفعلية حتى الآن رغم نهو الأعمال بها وجاهزيتها للتشغيل ليقرر تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق والإدارتين الهندسية والشئون القانونية بالديوان العام واعداد تقرير مفصل موضح به أسباب عدم دخول المحطة الخدمة الفعلية حتى الآن وتبين أن محطة رفع أم الزين من المقررأن تربط على محطة رفع ميت أبو عربي ونظراً لعدم استيعاب المحطة الطاقة الناتجة تم ربطها على توسعات محطة معالجة أبو متنا ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من طرح الوصلات المنزلية حتى يتثنى قيام الهيئة ببدء أعمال التشغيل ودخول الخدمة لنصف منازل القرية نهاية يوليو القادم على أن ينتهي التوصيل للقرية بأكملها نهاية أغسطس القادم.

رافق المحافظ في الزيارة مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.