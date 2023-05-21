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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

في اليوم الـ18 بالموجة الـ21| إزالة 60 حالة تعد على أراضٍ زراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد على مساحة 9 آلاف و499 متر مباني و53 فدانًا و9 قراريط و12 سهمًا بنطاق المحافظة.. تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 31 حالة تعدي على مساحة 9 آلاف و499 متر مباني و29 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك على مساحة 53 فداناً و9 قيراط و 12 سهمًا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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