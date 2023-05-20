بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة|«كاراتيه الشرقية» تختتم فعاليات بطولة البراعم والأشبال 2022-2023 ..شاهد

اختتمت أمس الجمعة فعاليات بطولة الشرقية للبراعم والأشبال لرياضة الكاراتيه للعام 2022-2023، والتي استمرت على مدار أربعة أيام هي عمر البطولة التي أقيمت على أرض الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي، وإشراف منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا وبمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من مختلف الهيئات والأندية ومراكز الشباب.

وأقيمت فعاليات بطولة البراعم والأشبال للكاراتيه بفرع منطقة الشرقية بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، وعلى هاني المدير المالي، ورئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكباتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الاعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.

من جانبه أكد الكابتن أحمد زكريا، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه، أننا كنا حريصين على الظهور بالمظهر الذي يتناسب مع حجم البطولات التي يتم تنظيمها على أرض محافظة الشرقية لما لها من إنجازات حققتها خلال البطولات السابقة، سواء محليًا أو عالميًا، فالشرقية صانعة الأبطال في اللعبة، الجدير بالذكر أن فرع الشرقية حصد في بطولة كأس مصر المقامة بالأقصر المركز الثاني كوميتيه رجال، والمركز الثالث كاتا رجال، والمركز الثالث كاتا آنسات، وحصد نادي الصفوة الرياضي درع الدوري الممتاز للناشئات هذا الموسم 2022-2023 للمرة الثانية على التوالي، وكذلك نادي ههيا الرياضي الذي اختتم الموسم الرياضي بحصد درع وذهبية الدوري الممتاز للشباب وفضية دوري الشابات، بالإضافة إلى برونزية دوري الناشئين، وبرونزية دوري الناشئات وبرونزية دوري الرجال، وخامس دوري الآنسات.

محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وأحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه

أما عن تنظيم بطولة البراعم والأشبال فقال الكابتن "زكريا" إن التنظيم كان على أعلى مستوى وقد شهدت البطولة منافسات شرسة بين اللاعبين واللاعبات في الكاتا والكوميتيه بكافة الأعمار السنية سواء مبتدئين أو متقدمين، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لمجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه بمنتخباته ولقضاة الملاعب بقيادة الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي.

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شاهد صور بطولة البراعم والأشبال للكاراتيه بالشرقية

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (17)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (1)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (2)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (3)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (18)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (4)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (6)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (5)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (11)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (7)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (8)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (9)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (15)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (10)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (12)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (13)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (14)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (16)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (19)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (20)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (22)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (23)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (21)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (24)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (25)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (27)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (26)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (28)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (29)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (30)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (34)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (38)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (31)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (32)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (33)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (45)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (35)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (37)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (36)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (39)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (40)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (41)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (42)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (43)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (44)

بطولة الشرقية للبراعم والأشبال 2022-2023 (46)