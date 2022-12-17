إعاقتي لا تعنى نهايتي.. كاراتيه الشرقية تنظم لقاء لمنتخب قادرون باختلاف| صور

نظّمت منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا أمس لقاءً لمنتخب «قادرون باختلاف» بالمحافظة ، وذلك لأول مرة على مستوى فروع الاتحاد المصري للكاراتيه بالصالة الرياضية للشباب والرياضة بالزقازيق، وذلك تحت عنوان «إعاقتي لا تعني نهايتي ولن تمنعني من الاندماج في مجتمعي، فجميعنا متساوون في الحقوق والواجبات».

حضر اللقاء الكابتن أحمد زكريا رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه، والكابتن أحمد خليل عضو مجلس الإدارة، والكابتن أسامة البدري المدير التنفيذي لمنطقة الشرقية للكاراتيه ومدربي منتخبات الشرقية للكاراتيه وعلى رأسهم الكابتن محمود حمودة، رئيس الجهاز الفنى لمنتخبات الكاتا بالشرقية، والكابتن عنتر حمودة المدير الفنى للمنتخب، والكابتن محمد فاروق حمودة المدرب العام لمنتخب الكاتا (بنين)، والكابتن محمد وحيد، المدرب العام لمنتخب الكاتا (بنات).



وكذلك مدربو المنتخب الكابتن محمد عبدالغنى والكابتن محمد عبدالحليم، الكابتن تامر سمير، والكابتن عمر وحيد، والكابتن أيمن السيد، والكابتن عبدالحميد عصام.

ويتكون منتخب الشرقية للكوميتيه لإعداد وصناعة بطل من الكابتن عصام عثمان، رئيس الجهاز الفنى للمنتخب، والكابتن وائل سعيد المدير الفنى للمنتخب، والكابتن وائل على المدرب العام للمنتخب.. ومدربو المنتخب هم: الكابتن عمرو نبيل، والكابتن محمد أحمد، والكابتن محمد صبحي، والكابتن وائل الدمرداش، والكابتن محمد ممدوح، والكابتن محمد ناصف، والكابتن كريم النمر، والكابتن محمود متولى، والكابتن محمد خيرى .

يذكر أن العالم يحتفل خلال شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الهمم، لذلك نظمت منطقة الشرقية للكاراتيه اللقاء إيمانًا منها بأهمية دعم ذوي الهمم ضمن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بذوي الهمم.