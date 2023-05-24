يقي من سرطان الثدي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم؟|خبيرة تغذية تجيب

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الكركم للجسم.

من فوائد حبوب الكركم ما يلي:-

- علاج لمشاكل والتهابات المفاصل، ومخفف للآلام والأوجاع الناتجة عنها.

- تحسين عمل الجهاز الهضمي، وتخفيف التهابات واضطرابات المعدة وتخليصها من تراكم الغازات.

- علاج وتسكين الآلام الناتجة عن الصداع والأوجاع الأخرى.. القضاء على سموم المعدة.

- القضاء على الخلايا السرطانية.

- تنظيم مواعيد الدورة الشهرية، والوقاية من سرطان الثدي، وحماية الجهاز التناسلي.

- علاج التهابات القولون والقضاء عليها.

- تنظيم معدل السكر في الدم، والوقاية من الأمراض الناجمة عنه، مثل: السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم.

- علاج مرض الزهايمر الذي يصيب العديد من الكبار في السن

- علاج لبعض مشاكل البشرة والشعر، حيث يستخدم في العديد من الخلطات التجميلية، عن طريق تقليل نسبة افراز الدهون تحت طبقة الجلد، فعند خلطه مع عصير الليمون يعمل على تصفية الوجه وتخليصه من حب الشباب.

- علاج حالات الإسهال المزمن والحاد.

- علاج الإمساك وتسريع عملية الإخراج والتبرز.