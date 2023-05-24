رئيس "التصدير الإفريقي": الأفكار المبتكرة ضرورة لزيادة تمويل المشروعات الخضراء.. فيديو

قال بينيدكت أوراما، رئيس بنك التصدير الإفريقي، إن زيادة حجم التمويل لتنمية مشروعات الخضراء في إفريقيا يحتاج النظر إلى المستوى الداخلي للدول، وأن الأفكار المبتكرة طريق مهم لزيادة تمويل المشروعات الخضراء.

وأضاف "أوراما" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" أنه لابد من استخدام العملات المحلية بين الدول الإفريقية لتمويل مشروعات الطاقة الخضراء، لتيسير عملية حشد التمويل.

وأوضح أن التعامل بالعملات المحلية يتخطى الكثير من التعقيدات ويتميز بالاستدامة.

انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، أمس الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".