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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعض المشروعات الخضراء الذكية الفائزة أصبحت قيمتها 60 مليون دولار |فيديو

مشروعات الخضراء الذكية
مشروعات الخضراء الذكية

قال السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ المرحلة الثانية من المبادرة حتى تشارك المشروعات الفائزة في cop 28 في دبي، حيث تتضمن المبادرة 6 فئات، مثل المرأة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمرأة، وفي النسخة الماضية شارك 1000 مشروع يتبع المرأة. 


وأضاف "بدر" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "التقديم للمشاركة في المسابقة إلكتروني ولا توجد أي أوراق او إلزام للمواطنين بالذهاب إلى بعض المقار الحكومية، وفي العام الماضي شارك أكثر من 6300 مشروع، وجرى اختيار 162 مشروع كرمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعرضناها على المستثمرين والأمم المتحدة". 


وتابع: "تم اختيار 18 مشروعا حصلوا على جوائز مالية وكُرموا على المستوى الوطني وتمت دعوتهم إلى المشاركة في cop 27 حيث استعرضوا مشروعاتهم في شرم الشيخ، وحصلت على تطوير وكتابة فنية، كما أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير تبنى 6 مشروعات، والبنك الدولي يعمل مع مشروعين والفاو يعمل مع مشروعين كما أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تعمل مع الـ3 مشروعات الخاصة بالمرأة، وبالتالي فإن المشروعات الفائزة تُرجمت إلى أعمال، وبعض المشروعات بدأت من 4 ملايين دولار وأصبحت قيمتها 60 مليون دولار".

 

مشروعات الخضراء الذكية دبي السفير هشام بدر الأمم المتحدة البنك الاوروبي

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