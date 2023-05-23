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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: استمرار التسجيل بمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية" حتى 31 مايو

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن استمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية (https://www.sgg.eg) فى دورتها الثانية حيث يستمر التقديم بالمبادرة حتى 31 مايو الجارى .

ويأتي ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض ، ومن هذا المنطلق وجه رئيس الجمهورية بوضع إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

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 المشروعات الخضراء الذكية

وأشار المحافظ إلى أن إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية ( أونلاين) لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية للمبادرة ، وعلى أصحاب المشروعات الراغبين فى التسجيل بهذه المبادرة سرعة المشاركة فى هذه البرامج التدريبية طبقاً للجدول الموضح أمام كل برنامج ، وهى تضم البرنامج التدريبى " ريادة الأعمال الخضراء " ، والجهة المنفذة  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويبدأ البرنامج فى 23 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً ، وذلك على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd  .

والبرنامج التدريبى الثانى " الماليات لغير الماليين " والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً وذلك على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

والبرنامج التدريبى الثالث (part 1)  Smart building and sustainable building ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 3 إلى 3.45 مساءاً على الرابط https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd  ، ثم البرنامج التدريبى الرابع " نموذج القيمة المقترحة ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "، ويبدأ البرنامج فى 28 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

أما البرنامج التدريبى الخامس فيرتكز على " مبادئ دمج تمكين المرأة وتكافؤ الفرص فى المشروعات الخضراء "، والجهة المنفذة " UN Women " ويبدأ البرنامج فى 29 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، والبرنامج التدريبى السادس خاص بإدارة مشروعات ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 30 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd

 ، يعقبه البرنامج التدريبى السابع عن " نموذج العمل الإدارى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 31 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

والبرنامج التدريبى الثامن عن " خطة العمل " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، والبرنامج التدريبى التاسع عن Smart building and sustainable building (part 2) ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 3.15 مساءاً إلى 4 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثم البرنامج التدريبى العاشر عن  Impact Management ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 5 يونيو من الساعة 4 إلى 6 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، يعقبه البرنامج التدريبى الحادى عشر عن " التكلفة والتسعير " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 6 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثم البرنامج التدريبى الثانى عشر " التسويق الإلكترونى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 8 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط :  https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

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محافظ أسوان: ندوات تعريفية لشرح التقدم للدورة الثانية لمبادرة للمشروعات الخضراء الذكية

المنصة الإلكترونية

ثم البرنامج التدريبى الثالث عشر عن Business Plan ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 14 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، ويختتم بالبرنامج التدريبى الرابع عشر عن " " Design Thinking ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 15 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط :   https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

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