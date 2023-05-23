محافظ أسوان: استمرار التسجيل بمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية" حتى 31 مايو

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن استمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية (https://www.sgg.eg) فى دورتها الثانية حيث يستمر التقديم بالمبادرة حتى 31 مايو الجارى .

ويأتي ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض ، ومن هذا المنطلق وجه رئيس الجمهورية بوضع إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

المشروعات الخضراء الذكية

وأشار المحافظ إلى أن إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية ( أونلاين) لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية للمبادرة ، وعلى أصحاب المشروعات الراغبين فى التسجيل بهذه المبادرة سرعة المشاركة فى هذه البرامج التدريبية طبقاً للجدول الموضح أمام كل برنامج ، وهى تضم البرنامج التدريبى " ريادة الأعمال الخضراء " ، والجهة المنفذة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويبدأ البرنامج فى 23 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً ، وذلك على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

والبرنامج التدريبى الثانى " الماليات لغير الماليين " والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً وذلك على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

والبرنامج التدريبى الثالث (part 1) Smart building and sustainable building ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 3 إلى 3.45 مساءاً على الرابط https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، ثم البرنامج التدريبى الرابع " نموذج القيمة المقترحة ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "، ويبدأ البرنامج فى 28 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

أما البرنامج التدريبى الخامس فيرتكز على " مبادئ دمج تمكين المرأة وتكافؤ الفرص فى المشروعات الخضراء "، والجهة المنفذة " UN Women " ويبدأ البرنامج فى 29 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، والبرنامج التدريبى السادس خاص بإدارة مشروعات ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 30 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd

، يعقبه البرنامج التدريبى السابع عن " نموذج العمل الإدارى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 31 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

والبرنامج التدريبى الثامن عن " خطة العمل " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، والبرنامج التدريبى التاسع عن Smart building and sustainable building (part 2) ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 3.15 مساءاً إلى 4 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثم البرنامج التدريبى العاشر عن Impact Management ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 5 يونيو من الساعة 4 إلى 6 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، يعقبه البرنامج التدريبى الحادى عشر عن " التكلفة والتسعير " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 6 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثم البرنامج التدريبى الثانى عشر " التسويق الإلكترونى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 8 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

المنصة الإلكترونية

ثم البرنامج التدريبى الثالث عشر عن Business Plan ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 14 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd ، ويختتم بالبرنامج التدريبى الرابع عشر عن " " Design Thinking ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 15 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .