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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تواصل تنفيذ برنامج الملتقى الكشفي والإرشادي بشعار الطريق لطريقك

أنشطة الشباب والرياضة
أنشطة الشباب والرياضة بأسوان

واصل الملتقى الكشفى بأسوان فعالياته التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بأسوان ممثلة فى الإدارة العامة لتنمية النشء تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ويتم تنظيم الفعاليات بدعم من جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومتابعة من إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة مع المديرية لمتابعة مجريات تنفيذ البرنامج أولاً بأول.

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 الملتقى الكشفى 

ومن جانبه رحب ناصر سليم مدير المديرية بالمشاركين، مشيداً بما تحققه مثل هذه الملتقيات من استفادة للمشاركين في مختلف المجالات وذلك بحضوره برفقه وكلاء المديرية للفعاليات المختلفة من ندوات وعرض لمهارات التخييم وحياة الخلاء، بجانب الأنشطة الأخرى التي تمثلت في جلسة عن الإسعافات الأولية وجلسة عن الملصق الفني والجريدة وتقديم مسرح العرائس. 

واختتمت بعرض يشارك في الملتقي طلائع محافظات أسوان وفنا والأقصر والبحر الأحمر حيث تقام الفعاليات بالمدينة الشبابية بأسوان في الفترة من ٢١ مايو إليى ٢٤ مايو الجاري، والتى تهدف الكشفية فيها إلى تعلم مجموعة متنوعة من المهارات التى يجب أن يتحلى بها ممارسو الكشافة بكافة فروعها .

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمود بسيونى عضو المجلس ، ومقرر لجنة الشكاوى ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى إدارة خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان حيث شهد اللقاء التأكيد على نقل التجربة الناجحة لأسوان فى تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية والجماهيرية بمبادرات رائدة فى مجال حقوق الإنسان للمحافظات الأخرى .

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جهود وأنشطة

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المواطن الأسوانى هو محور الاهتمام الأساسى ، والركيزة التى تقوم عليها فلسفة العمل التنفيذى من أجل إيجاد الحلول الجذرية لمشاكله وهمومه ، وتلبية متطلباته حيث أن هناك العديد من قنوات الاتصال المباشرة سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو الجولات الميدانية أو التطبيقات التكنولوجية المختلفة ضمن مشروع التحول الرقمى ، والذى يقدم 82 خدمة ، ويضم مركز رئيسى و 11 مركز تكنولوجى و 7 تطبيقات عملية .

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