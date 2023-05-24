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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأسباب صادمة.. الصين تمول مشروع اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

الفضاء
الفضاء

تدرس الصين تمويل تليسكوب فضائي يبحث عن الكواكب الخارجية في الفضاء في سباق محتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث من المقرّر البدء في التشغيل بحلول عام 2035.

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وبحسب وكالة الأنباء الصينية، سيطلق على التلسكوب «تينلين» وسيكون مخصصًا بشكل أساسي للبحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض، وخاصة التوائم الأرضية في المناطق الصالحة للسكن حول النجوم القريبة.

والمناطق الصالحة للسكن هي غير الساخنة جدا وغير الباردة جدا حول النجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح الكوكب.

وسيتم إطلاق التلسكوب «تيانلين» الذي يبلغ حجم فتحته 6 أمتار، إلى مدار هالة نقطة الشمس والأرض L2 (تعتبر النقطة L2 لنظام الأرض الشمس مثالية لعلم الفلك لأن المركبة الفضائية ستكون قريبة بما يكفي للتواصل مع الأرض، ويمكنها إبقاء الشمس والأرض والقمر خلف المركبة الفضائية للحصول على الطاقة الشمسية، فضلا عن ان تلك النقطة ستوفر للتسلكوب رؤية واضحة للفضاء السحيق).

وأوضح الباحثون أن الهدف الأساسي للبعثة هو البحث عن الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية القريبة وتوصيفها، وخاصة الكواكب الشبيهة بالأرض والكواكب الصخرية القريبة حول نجوم G و K، لاستكشاف صلاحيتها للسكن، والبحث عن البصمات الحيوية المحتملة في غلافها الجوي أو على أسطحها.

 

ويقدر الباحثون وزن الحمولة الإجمالية للتلسكوب بـ 40 طنا.. فيما سيتم إطلاقه حوالى عام 2035 بواسطة الجيل التالي من صاروخ الحمولات الثقيلة الصيني «لونغ مارش-9».

الكواكب الفضاء الصين

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