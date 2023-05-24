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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم تراجع أداء الزمالك.. أوسوريو يتلقى عرضا للانتقال للتدريب بالدوري المكسيكي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى عرضا من مونتيري المكسيكي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة القادم.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" المدير الفني الكولومبي تلقى مؤخرا عرضا من النادي المكسيكي، ألا أنه سعيد بتواجده في الزمالك ويرغب في مواصلة مشواره مع الفارس الأبيض".

وتابع:"تعاقد أوسوريو مع الزمالك خلال الفترة الماضية بعقد لمدة 4 أشهر على أن يتم تمديد العقد لموسم إضافي بموافقة الطرفين".


وخاض أوسوريو مع الزمالك 6 مباريات فاز في  3 مباريات وتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في لقاء وتلقت شباك الأبيض تحت قيادة المدرب الكولومبي 5 أهداف بينما أحرز الفريق 7 اهداف في شباك الخصوم

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