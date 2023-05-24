بعد 15 عاماً.. البحث عن الطفلة البريطانية مادلين ماكان في نفس المكان

بعد اكثر من 15 عاما على حادثة اختفائها عادت قضية الطفلة البريطانية المفقودة " مادلين ماكان" للواجهة مرة أخرى. الشرطة البرتغاليه اكدت مع عودة فتح القضية بطلب من السلطات الالمانية والبحث عن" مكان" في محيط سد وهي منطقة قريبة من حيث فقدت بسبب معلومات تفيد بأن الألماني المتهم بخطفها كان متواجدا هناك عند اختفائها.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن الشرطة استنفرت في محيط المكان ونصبت الخيام استعدادا لبحث سيستمر ليومين " مادلين" كانت اختفت في عام 2007 وهي في الثالثة من عمرها من شقة في منتجع برتغالي خلال قضائها عطلة مع عائلتها فيما كانت وجهت للالماني "كريستيانو بوكلر 43 سنه" تهمة اختطفها وهو مسجون حاليا بعد ادانته في قضية اعتداء جنسي على مسنة في مكان اختفاء "ماكان" نفسه.